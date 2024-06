La spesa degli italiani in 36 claim e 13 macro-fenomeni

Nonostante le difficili dinamiche inflattive, la spesa italiana resta attenta alla sicurezza e alla naturalità dei prodotti e al benessere e alla sostenibilità.

A rilevarlo è la quindicesima edizione, appena pubblicata, dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, lo studio semestrale che monitora i principali trend della spesa degli italiani, analizzando le informazioni riportate sulle etichette, digitalizzate dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi, di oltre 139 mila prodotti, food e non food, responsabili dell’83,1% del giro d’affari 2023 del canale in supermercati e ipermercati su tutto il territorio nazionale.

Un’analisi minuziosa, che ha permesso anche di individuare i 36 claim che hanno registrato vendite positive sia a valore che a volume, resistendo alla prova dell’inflazione e il monitoraggio di 13 macro-fenomeni, in valore e volume, di 11 panieri, tra food e non food, e due dossier tematici, sulla sostenibilità e sulla comunicazione in etichetta dei gusti dei prodotti alimentari.

