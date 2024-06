2,9%

il tasso di out-of-stock ad aprile 2024

Nel mese di aprile 2024 il tasso di out-of-stock per il largo consumo confezionato è stato il più basso dall'inizio dell'anno: 2,9% come ha rilevato il Barometro Osa (Optimal Shelf Availability) di GS1 Italy, il monitoraggio mensile in ambito ECR fatto in collaborazione con Circana. Il dato è sceso di -0,5 punti rispetto a un anno fa e di -0,3 sul mese precedente. Un segnale positivo che si è fatto spazio in ogni reparto, con una diminuzione generale della percentuale di OOS che brilla in particolare nell'ortofrutta con -1,6 punti.

C'è chi scende e c'è chi sale

Rispetto ad aprile 2023 sale invece leggermente (+0,1) la percentuale di vendite perse che si attesta al 5,7%. Vanno controcorrente cura persona (-0,5 punti) e cura casa (0,3). La percentuale di out-of-stock ad aprile è in diminuzione in tutti i canali del largo consumo. Per quanto riguarda gli ipermercati il calo è di -0,6 punti, pari al 3,1% di OOS con i valori più significativi nell'ortofrutta (-1,6), pet care e freddo (-0,9), cura casa (-0,8). Stesso calo del -0,6 punti (3,1% OOS) per i supermercati grandi con l'ortofrutta anche qui a farla da padrone (-1,7 punti). Andamento analogo nelle superfici piccole dove il largo consumo confezionato cala la percentuale di out-of-stock di -0,4 punti (2,4%) rispetto a un anno fa.

Promo miracolose

Per quanto riguarda le vendite perse gli ipermercati salgono di 0,6 punti (6,3%) rispetto a un anno fa, con aumenti in ogni reparto ad eccezione di cura casa e cura persona, entrambi in calo. Rispetto ad aprile 2023 resta stabile, invece, la percentuale di vendite perse nei supermercati grandi (5,9%) e in quelli piccoli (4,5%).

Anche in aprile la percentuale di out-of-stock nel largo consumo confezionato si conferma drasticamente condizionata dalla presenza o assenza di promozioni: si ferma allo 0,7% nel primo caso, vola al 3,7% nell'altro. E l'analisi completa del primo quadrimestre 2024 non fa che confermare questa tendenza: la percentuale di OOS è stata pari al 3,3% in condizioni regolari, ma in promo scende drasticamente in ogni reparto: la percentuale più bassa è nel cura persona con 0,3% (mentre sale a 2,1% senza promo) e la più alta è nell'ortofrutta con 2,6%, (10,3% senza promo).

Figura 1 - Percentuale di out-of-stock e vendite perseFonte: GS1 Italy in collaborazione con Circana “Barometro OSA” aprile 2024