GS1 Italy siamo noi: il futuro digitale del largo consumo

Ogni giorno il codice a barre viene utilizzato 10 miliardi di volte nel mondo, 1,5 miliardi di volte in più rispetto al motore di ricerca di Google. Solo in Italia si stima che i 350 mila prodotti su cui è stampato passino alle casse più di 30 miliardi di volte all’anno.

Che sia online, in negozio o in un supermercato, il linguaggio comune di questi standard aiuta le 40 mila imprese della community di GS1 Italy, la maggior parte delle quali piccole e medie, a gestire il cambiamento, semplificando catene di approvvigionamento, aumentando l'efficienza aziendale e riducendo i costi, implementando la sostenibilità nei processi e nei prodotti. Questo è possibile solo se al centro di questo ecosistema di strumenti, servizi e soluzioni tecnologiche ci sono dati gestiti in modo efficace, univoco e affidabile.

Innovare è un impegno di tutti: da questo dipende il futuro del largo consumo, un futuro che non possiamo più rinviare.

Scopri di più su GS1 e il nostro ruolo nella filiera italiana. Siamo GS1 Italy e siamo qui per aiutarti a crescere il tuo business.