3,5%

il tasso di out-of-stock a settembre 2023

Secondo l'ultima rilevazione del Barometro Osa (Optimal shelf availability), lo strumento con il quale ogni mese GS1 Italy, in ambito ECR in collaborazione con Circana, monitora gli andamenti delle rotture di stock e delle vendite perse per canali e reparti nel largo consumo, il tasso di out-of-stock a settembre 2023 si è fissato a 3,5%, in diminuzione sia su luglio (3,7%), sia su agosto 2023 (4,1%), sia sullo stesso mese di un anno fa (3,6%). Diminuzione trasversale confermata in tutti i reparti, con l'eccezione del pet care (+0,4%). Calo confermato anche per la percentuale di vendite perse che si fissa al 4,4% che scende di ben 2 punti rispetto al mese precedente (6,4%) e di -0,2 rispetto a un anno fa. A settembre cala la percentuale di OOS nei canali: gli ipermercati chiudono con un -0,1 punti pari al 3,7%. La diminuzione è confermata nella maggioranza dei reparti, con l'eccezione di ortofrutta e del pet care che salgono di +0.1, la drogheria alimentare resta in equilibrio, mentre la variazione più evidente spetta alle bevande (-0,9). I supermercati grandi con un 3,7% di OOS si mantengono in linea sull'anno precedente con soli 3 reparti che segnano un aumento della percentuale: +0,7 per il pet care, +0,1 per la drogheria alimentare e il cura casa. Le superfici piccole mostrano una flessione di -0,2 punti (pari al 3,1%) espressa in tutti i reparti, escluso il pet care (+0,1). Riguardo alle vendite perse, il peso nell’ipermercato è al 4,3%, con un calo evidente tanto sul 2022 (-0,3) quanto sul mese precedente (-0,8). I supermercati grandi registrano un 4,4% di vendite perse e anche in questo caso in calo di -0,1 suk 2022, mentre i supermercati piccoli scendono di -0,2 rispetto allo scorso settembre. Anche in questo mese varia la percentuale di OOS in presenza o assenza di promozioni. Senza promozioni la probabilità di trovare un prodotto fuori stock sale al 3,9% con i primati dell'ortofrutta (11,4%) e del fresco (5,2%), mentre scende a 0,7% con le promo.

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.