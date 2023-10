4,1%

il tasso di out-of-stock ad agosto 2023

Il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione mensile di GS1 Italy in ambito ECR in collaborazione con Circana sul tasso di out-of-stock e sulla percentuale di vendite perse nel largo consumo confezionato, evidenzia come in agosto l'OOS al 4,1%, è stato in calo (-0,4 punti) rispetto ad un anno fa, ma con un progressivo aumento tanto su giugno 2023 (era al 3,6%) quanto su luglio (3,7%). In fatto di OOS tutti i reparti manifestano una diminuzione generalizzata con la sola eccezione dell'ortofrutta che stacca un +0,6%. La percentuale di vendite perse si attesta invece al 6,4%, in diminuzione di -0,2 punti sul 2022 ma in aumento di +1,8 su luglio 2023.

Agosto attesta un calo generalizzato nei canali in fatto di percentuale di out-of-stock. Gli ipermercati chiudono con un -0,1 di OOS pari al 3,8%: diminuzione confermata nella gran parte dei reparti (primato per le bevande con -1,3), esclusi l’ortofrutta (+1,1) e il fresco (+0,1) mentre drogheria alimentare e pet care restano stabili. I supermercati grandi (4,5% di OOS) calano di -0,4 punti rispetto ad un anno fa, flessione generalizzata in ogni reparto, escluso l'ortofrutta (+0,7). Condizione analoga per le superfici piccole: la percentuale di out-of-stock scende di -0,5 punti (3,7%), calo attestato in ogni reparto. Osservando le vendite perse, il peso nell'ipermercato è al 5,1%, con un +0,1 sull'anno precedente e un +0,7 rispetto a luglio 2023. I supermercati grandi incassano un 7,2% di vendite perse mentre quelli piccoli si fermano al 5,6%. Dall'inizio dell'anno ad agosto la percentuale di OOS è stata pari al 3,6%, ma, anche stavolta, il dato cambia notevolmente in presenza o assenza di promozioni. In quest'ultimo caso il tasso di OOS sale al 3,9%, con punte all'11,5% per l’ortofrutta e al 5,2% per il fresco. Supportata da promozioni, invece, la probabilità di trovare un prodotto fuori stock si riduce drasticamente allo 0,7%. (con il primato dello 0,3% per il cura persona).

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.