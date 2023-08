Standard, strumenti e servizi per l’innovazione del paese e il bene del pianeta

Il 2022 di GS1 Italy

Lo diciamo ovunque: noi di GS1 Italy siamo nati per e con il codice a barre in Italia. Da quel momento, però, sono passati anni. Quarantacinque, per la precisione. Noi, nel frattempo, siamo cresciuti. E siamo diventati navigatori esperti (e, diciamolo, motori di innovazione) dell’intero mondo del largo consumo. Oggi studiamo e condividiamo, facilitiamo e connettiamo, immaginiamo insieme ai nostri utenti e ai nostri collaboratori gli strumenti per l’innovazione del paese e per il bene del pianeta. Nel 2022 l’abbiamo fatto ogni giorno con 40 mila aziende.

Scopri l’Annual report 2022 di GS1 Italy sul sito di GS1 Italy.