5,0%

La quota di prodotti grocery accomunati dalla presenza sulle confezioni di claim dedicati al risparmio, alla convenienza, a promozioni/quantità omaggio, prodotti in regalo o dal formato "scorta" sugli scaffali di ipermercati e supermercati

Si tratta di 6.696 prodotti che nel 2022 hanno generato il 6,7% del giro d’affari complessivo realizzato dal grocery in supermercati e ipermercati italiani. Rispetto all’anno precedente, entrambi gli indicatori di penetrazione sono rimasti relativamente stabili, mentre i trend a valore e volume sono stati antitetici. Il giro d’affari è salito del +2,3% rispetto al 2021 mentre i volumi finiti nei carrelli della spesa sono diminuiti del -11,4%. Una dinamica che si spiega con la maggiore inflazione che nel corso del 2022 ha caratterizzato anche i prodotti “convenienza” di questo paniere. Trattandosi di referenze acquistate maggiormente dalle famiglie con minore disponibilità economica, il più sostenuto aumento dei prezzi si è tradotto in un maggiore taglio di volumi.

Il cura persona è il reparto dove il tema della convenienza segnalato in etichetta appare più pervasivo, poiché coinvolge l’11,4% dei prodotti che sviluppano il 16,1% del giro d’affari totale. Rispetto al 2021, le vendite sono aumentate del +2,0% a valore mentre i volumi sono diminuiti a due cifre (-13,3%). Se si guarda agli andamenti annui i risultati più lusinghieri per aumento delle vendite in valore li hanno colti le carni (+27,0%), il freddo (+13,1%) e l’ortofrutta (+12,2%) ma questa crescita è legata perlopiù a un ampliamento dell’offerta.

Osservatorio Immagino: l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy è uno studio semestrale che nella tredicesima edizione ha incrociato le informazioni riportate sulle etichette di quasi 133 mila prodotti di largo consumo. Quest'edizione nasce dal confronto tra i prodotti della banca dati frutto del Servizio Immagino a dicembre 2022 e i prodotti in vendita nella grande distribuzione rilevati da NielsenIQ. I prodotti alla base dell’Osservatorio Immagino, nell’anno terminante a giugno 2022 hanno sviluppato oltre 43 miliardi di euro di sell-out, pari all'82,1% di quanto venduto nel totale mercato del largo consumo in Italia da ipermercati e supermercati.