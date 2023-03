Al via il Solution Partner Program di GS1 Italy

Una community di provider per portare innovazione ed efficienza nel largo consumo

Un network di provider che offrono soluzioni affidabili, riconosciute e certificate, per aiutare le aziende a sviluppare innovazione e a recuperare efficienza lungo tutta la filiera, grazie all’adozione degli standard e dei servizi “targati” GS1. È con quest’obiettivo che GS1 Italy introduce anche in Italia, dopo il successo riscosso in altri paesi, il Solution Partner Program, il programma rivolto alle aziende di servizi che offrono o vogliono offrire servizi utilizzando gli standard GS1.

«Con Solution Partner Program vogliamo costruire una vera e propria community di provider, “certificati” da GS1, che possa accrescere presso le aziende la conoscenza degli standard GS1 e dei loro benefici, contribuire a diffonderli e infine seguire e assistere i clienti nel percorso di implementazione» spiega Paolo Cibien, industry engagement director di GS1 Italy. «Un percorso che va a beneficio anche degli utilizzatori finali, perché garantisce competenze e affidabilità del solution provider scelto all’interno di questa community».

Aderendo al Solution Partner Program di GS1 Italy, i fornitori di servizi possono integrare nella loro offerta gli standard GS1 e i servizi GS1 Italy, arrivando a fornire ai loro clienti una soluzione completa, più efficiente, sostenibile e innovativa. Inoltre, entrano a fare parte di una community internazionale di esperti, che offre numerose opportunità di scambio e di crescita del know-how.

Per supportare e affiancare i provider in questo percorso, GS1 Italy ha programmato una serie di attività finalizzate ad aumentarne la visibilità, la riconoscibilità e l’affidabilità, in modo da accrescerne il differenziale competitivo. «Come parte attiva di una community, i partner saranno coinvolti in percorsi di formazione, workshop, eventi dedicati e progetti pilota, con cui potranno scambiare informazioni e accrescere il loro know-how anche grazie alle interazioni con gli altri solution provider» aggiunge Alessandra Piras, industry engagement specialist di GS1 Italy, che affianca i provider fin dalle fasi di accreditamento.

In parallelo alle attività di networking e di formazione, sono previste attività di comunicazione, per far conoscere i partner ai potenziali clienti e aumentarne la visibilità.