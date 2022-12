Quali sono i valori-guida della spesa 2022?

La risposta nel Nuovo Codice Consumi di GS1 Italy

Tutta l’Italia, con i suoi 59 milioni di abitanti, si può “riassumere” in sole nove comunità di consumatori. Trasversali per età e collocazione geografica, per genere e status socio-economico, perché ad accomunarle sono altri fattori: i valori, le passioni, gli atteggiamenti e, quindi, l’adesione a uno stesso stile di vita. E anche di spesa. A individuarle, grazie a un approccio assolutamente innovativo, è stato il Nuovo Codice Consumi, realizzato da GS1 Italy in collaborazione con Ipsos e McKinsey & Company.



Prima, lo studio ha identificato sei temi chiave che definiscono i principali valori e dimensioni con cui gli italiani si relazionano alla spesa, ai consumi e alla vita quotidiana:

Emozionalità di prodotti e marchi. Innovazione dell’esperienza di consumo. Omnicanalità ed esperienza d’acquisto. Cura per l’ambiente e la persona. Territorialità. Convenienza e parsimonia.

Poi, il Nuovo Codice Consumi ha suddiviso gli italiani in nove “comunità di sentire”, diverse ma non mutualmente esclusive:

Basta poco per essere felici: chi si gusta le piccole cose (12% dei consumatori italiani). Caring parsimoniosi: gli angeli custodi, che curano il nido (11%). Disattenti con il gusto di essere ammirati: gli ispirati dall’edonismo (14%). Ricercati dal gusto brandizzato: i follower del fashion (10%). Conviviali concentrati sulla salubrità: i saggi del benessere (20%). Urban-onnivori disinteressati, la vita è un delivery: i costretti a vivere veloce (13%). Moral suasion: i ribelli etici, no logo e freddi con la GDO (11%). Sperimentatori accorti: i creatori di gusti informati e avveduti (22%). Autentici nostalgici del genius loci: i custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 (12%).

Dagli amanti delle marche a quelli dell’autoproduzione, dai fedelissimi del mercato a chi fa la spesa online, dai sostenitori della sostenibilità a quelli dei territori di produzione, dai parsimoniosi attenti al prezzo a quelli che fanno scorte quanto ci sono promozioni: ecco in allegato le principali evidenze emerse dall’analisi dei consumi delle nove community.



Scopri ulteriori informazioni e il book “Nuovo Codice Consumi - La spesa e gli italiani” sul sito del progetto Nuovo Codice Consumi di GS1 Italy.