È nato Allineo MED

La piattaforma che consente la raccolta e gestione di tutte le informazioni strutturate e standardizzate relative ai dispositivi medici sui database healthcare a livello globale

Allineo MED è il nuovo strumento sviluppato da GS1 Italy Servizi che permette alle aziende di caricare in maniera automatica sui database healthcare a livello globale tutte le informazioni strutturate e standardizzate relative ai dispositivi medici.

«Allineo MED è uno strumento innovativo, chiaro, efficace e rapido, che rende semplice un’azione complessa come la gestione delle informazioni relative ai prodotti del settore sanitario» afferma Bruno Aceto, ceo di GS1 Italy. «Un obbligo sempre più oneroso per le aziende dell’healthcare considerato che i dispositivi medici si sono moltiplicati e che le normative hanno chiesto alle aziende di registrare le informazioni di prodotto sui repository gestiti dalle varie authority di riferimento».

Il sistema UDI, acronimo di "Unique Device identification", prevede infatti l'identificazione standard e la marcatura dei dispositivi medici e diagnostici in vitro e la loro registrazione sui database UDI. E Allineo MED consente proprio la raccolta e gestione dei dati di prodotto su questi database in maniera automatica, massiva e controllata, tramite una piattaforma dedicata al mondo healthcare, con un data set specifico per questo settore e con un supporto locale dedicato. Allineo MED trasmette in tempo reale le informazioni registrate e autorizzate dalle aziende direttamente nei database internazionali obbligatori, come EUDAMED in Europa, GUDID negli Stati Uniti e NMPA UDID in Cina, eliminando completamente gli errori dovuti a un inserimento manuale e riducendo i tempi di gestione e invio dei dati.

Allineo MED nasce espressamente per consentire alle aziende italiane del settore healthcare di adeguarsi ai regolamenti internazionali che prevedono l’obbligo di registrare i propri prodotti su banche dati comuni. Dai dispositivi medici e diagnostici in vitro, a quelli per la vista e i farmaci, Allineo MED aiuta le imprese nel processo di digitalizzazione, data management e condivisione dei dati di prodotto in il linguaggio globale degli standard GS1.