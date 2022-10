Buona giornata mondiale degli standard

Un mondo, 17 obiettivi, innumerevoli soluzioni. Abbiamo bisogno di standard e di lavorare insieme

Insieme per un mondo migliore

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite puntano ad affrontare gli squilibri sociali, sviluppare un'economia sostenibile e rallentare il cambiamento climatico e sono molto ambiziosi. Per raggiungerli è necessaria la collaborazione di tutti.

Gli standard GS1 garantiscono l’identificazione dei prodotti e la condivisione di dati, rendendo le supply chain più tracciabili, trasparenti, circolari e interoperabili. Aiutano le imprese a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e di circolarità.

L'intero sistema degli standard è basato sulla collaborazione. Lavorando insieme, potremo fornire soluzioni reali per affrontare le sfide della sostenibilità.

Questo lo spirito del World Standards Day: mostrare i molti modi in cui gli standard internazionali contribuiscono al successo degli SDG, lavorare insieme per accelerare l'Agenda 2030, con gli standard per gli SDG e raccontare la nostra "visione condivisa per un mondo migliore".

Scopri tutte le iniziative della giornata mondiale degli standard visitando il sito dedicato.

#WORLDSTANDARDSDAY