4,5%

il tasso di out-of-stock ad agosto

Il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione mensile di GS1 Italy in ambito ECR in collaborazione con Iri sul tasso di out-of-stock e sulla percentuale di vendite perse nel largo consumo confezionato, sottolinea come in agosto l'OOS, con il dato di 4,5%, prosegue la sua ascesa sia rispetto allo scorso anno (+0,4 punti) sia a luglio (+0,2 punti). Il dato delle vendite perse registra un 6,6% (punte massime del 7,6% nel fresco e 7,2% nell'ortofrutta), ovvero un punto in calo rispetto allo scorso anno e uno in aumento se riferito a luglio 2022. Aumenti generalizzati di out-of-stock in ogni reparto, con la sola diminuzione (-0,4 punti) per l'ortofrutta.

Analizzando i canali in agosto si registra un aumento nei supermercati grandi e piccoli, stabili invece gli ipermercati con OOS al 3,9%. Stabilità confermata nei reparti freddo, cura casa e pet care, aumenti nei reparti bevande e cura persona mentre sono scesi la drogheria alimentare, il fresco e l’ortofrutta. I supermercati grandi hanno confermato aumenti (+0,4 punti) in ogni reparto ad eccezione dell’ortofrutta (-0,4 punti). Stesso andamento nelle superfici più piccole con OOS al 4,2%, +0,5 punti rispetto a un anno fa. Boom delle bevande con l'acqua che ha messo a segno un out-of-stock al 14,6% (+7,7 punti rispetto allo scorso agosto) e acqua gassata da primato, +18,5 punti, registrando un OOS al 24,8%. La media della percentuale di OOS nei primi 8 mesi del 2022 è pari al 3,8%, ma il dato ha due chiavi di lettura a seconda che lo analizziamo in condizioni normali o in presenza di promozioni: nel primo caso sale al 4,2% con punte superiori all'11,5% per l'ortofrutta e 5,5% per il fresco. In condizioni promozionali la probabilità di trovare un prodotto fuori stock si riduce drasticamente scendendo allo 0,8%, con comportamenti molto simili tra i reparti, ad eccezione di ortofrutta (+2,5%) e fresco (+1,1%).

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.