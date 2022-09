4,4%

il tasso di out-of-stock a giugno

Procede inarrestabile l'ascesa del tasso di out-of-stock, come confermato dall'ultima rilevazione del Barometro Osa (Optimal shelf availability) con il quale GS1 Italy, in ambito ECR in collaborazione con Iri, ogni mese monitora gli andamenti delle rotture di stock e delle vendite perse per canali e reparti nel largo consumo. A giugno il tasso di OOS per il largo consumo confezionato è stato del 4,4%, in aumento di +0,4 punti rispetto a maggio 2022 ma anche rispetto allo stesso mese del 2021. Le vendite perse toccano il 5,6%, in calo rispetto al 6,3% di maggio e identiche a giugno 2021. In aumento cura persona e pet care (+0,6 punti), drogheria alimentare (+0,3), cura casa (+0,2), mentre scendono soprattutto ortofrutta e fresco (-0,5). Analizzando i primi sei mesi dell'anno le vendite perse sono in crescita in tutti i reparti, con il primato dell'ortofrutta (+0,7), mentre risulta disomogeneo l'andamento tra i canali. Ipermercati a 5,3% in calo rispetto a giugno 2021 (-0,2 pti), aumenti solo nella drogheria (+0,2) e nel cura persona e pet care (+0,5). Stabili i supermercati grandi con vendite perse al 5,9% e i soli reparti del fresco e del freddo in calo. Scendono di -0,3 punti i supermercati piccoli, attestandosi al 4,7% di vendite perse, con cali nelle bevande, fresco, cura e ortofrutta.

In questa prima metà dell'anno la percentuale di out-of-stock è stata pari al 3,7%, ma è interessante sottolineare come il dato cambia se valutato in condizioni normali (4%) o promozionali, ovvero con il -10% o più rispetto al prezzo regolare; in questo caso la probabilità di trovare un prodotto fuori stock si riduce drasticamente allo 0,8% (e addirittura allo 0,4% per il cura persona).

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.