ECR Italia fa 50

Si unisce a ECR Italia anche Red Bull Italia portando così a quota 50 le aziende che collaborano in questa realtà

GS1 Italy ospita al suo interno ECR Italia, l’associazione che raggruppa le principali aziende di Industria e Distribuzione che collaborano insieme per innovare i processi, migliorare l’efficienza di filiera produttore-distributore-consumatore e per essere protagonisti del cambiamento.

Aderire a ECR Italia significa collaborare a:

Ottimizzare la logistica e la supply chain.

la logistica e la supply chain. Migliorare la relazione tra Industria e Distribuzione.

la relazione tra Industria e Distribuzione. Dialogare con il consumatore, fidelizzarlo e comprenderne i percorsi d’acquisto.

Recentemente si è unita a ECR Italia anche Red Bull Italia.

Andrea Ceraico, amministratore delegato di Red Bull Italia commenta positivamente l’ingresso in ECR Italia: «Siamo estremamente contenti di poter entrare in un circuito come quello di ECR Italia. Lavoriamo già da anni in sinergia con questa realtà internazionale nella definizione dei nostri processi produttivi e di distribuzione e ne abbiamo sempre apprezzato la capacità di fare network e creare tavoli di discussione precompetitiva. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza per costruire insieme un modello di relazione collaborativa tra le imprese del largo consumo, tracciando una strada nuova che possa portare benefici per tutta la filiera».

Anche Silvia Scalia, ECR and training director di GS1 Italy, commenta positivamente il nuovo arrivo: «Siamo felici di avere Red Bull come nuova azienda nella community ECR Italia, che ad oggi riunisce 50 aziende del comparto Industria e Distribuzione promuovendo la collaborazione e il dialogo tra le imprese del largo consumo.

È l’inizio di un nuovo percorso insieme di cui siamo orgogliosi, per condividere esperienze e competenze da mettere a fattor comune per efficientare la filiera a beneficio di tutti gli stakeholder e trasferire tutto il valore al consumatore finale».

Diamo il benvenuto allora a Red Bull Italia e un augurio di buon lavoro a tutte le aziende di ECR Italia.