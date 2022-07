Chi sono gli Italiani che fanno la spesa?

Chi sono davvero gli Italiani che fanno la spesa?

GS1 Italy con Ipsos e McKinsey ha voluto dare risposta a questa domanda con una ricerca etnografica fondativa, Nuovo Codice Consumi, per immaginare come sarà fare la spesa nel 2030 e proporre scenari strategici per istituzioni e filiere.

Se n'è parlato al convegno "La spesa e gli italiani: scenari e impatti sul sistema Paese" lo scorso 23 giugno.