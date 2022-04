3,4%

l’out-of-stock a febbraio

Secondo il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione mensile realizzata da GS1 Italy in ambito ECR con la collaborazione di IRI, a febbraio l’indice di out-of-stock nel largo consumo italiano è stato del 3,4%, in aumento di +0,1 punto sia nei confronti dello stesso mese dell’anno scorso sia rispetto al mese precedente. Tutti in crescita i reparti rispetto a gennaio, con l’eccezione di drogheria alimentare, cura casa e ortofrutta. Stabile invece il confronto del progressivo rispetto all’anno terminante 2021, al 3,3% con andamenti differenziati tra i reparti.

Anche le vendite perse hanno registrato un aumento: sono infatti passate al 4,1% dal 4,0 del febbraio 2021 e dal 3,8% di gennaio. In questo caso sono tutti in crescita i reparti, tranne le bevande, alcuni dei quali in particolare evidenza con aumenti di vendite perse tra +0,9 (freddo e cura casa) e +1,7 punti percentuali (cura persona).

Per quanto riguarda i canali, il Barometro registra un aumento generalizzato di Oos negli ipermercati con il 3,9% (+0,3 punti su gennaio e +0,2 punti sullo stesso mese dell’anno precedente) e nei supermercati oltre il 1200 metri quadrati con il 3,5% (+0,2 punti e +0,1 punto rispettivamente). Tali aumenti si registrano in tutti i reparti dei due formati con l’eccezione di freddo (-0,2 punti) e cura casa(stabile) negli ipermercati e di ortofrutta (stabile) e drogheria alimentare, freddo, cura casa (in calo) nei supermercati grandi. È invece in diminuzione il tasso di Oos nelle superfici più piccole, dove si ferma al 2,9% (-0,1 punto rispetto a gennaio). Anche su febbraio 2021 la diminuzione è di -0,1 punto, con tutti i reparti in calo tranne fresco e cura persona (stabili) e il pet care in crescita di +0,4 punti.

Lo stesso comportamento si conferma per le vendite perse, con iper e super grandi in crescita e piccoli supermercati in calo

Totale largo consumo: out-of-stock e vendite perse - febbraio 2022

Fonte: GS1 Italy “Barometro Osa” 2022