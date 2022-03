Cambio ai vertici di GS1

Dal 1° luglio Miguel A. Lopera, presidente e CEO di GS1, sarà sostituito da Renaud de Barbuat, attualmente COO dell'organizzazione

GS1, l'organizzazione mondiale degli standard, annuncia che dopo quasi 20 anni di eccellente servizio, il 30 giugno 2022 Miguel A. Lopera lascerà la carica di presidente e CEO di GS1. Gli succederà Renaud de Barbuat, attualmente GS1 chief operating officer, che sarà nominato presidente e CEO a partire dal 1° luglio 2022.

Miguel A. Lopera è entrato in GS1 nel 2003 dopo un'esperienza in Procter & Gamble. Sotto la sua guida:

È avvenuto il lancio globale di GS1 , con l'unione di EAN International e UCC.

, con l'unione di EAN International e UCC. Sono stati creati nuovi standard per l'RFID e la condivisione dei dati.

e la condivisione dei dati. È stato istituito il servizio globale GS1 GDSN per lo scambio di dati sui prodotti

per lo scambio di dati sui prodotti È stato avviato GS1 Global Healthcare.

Miguel A. Lopera ha anche avviato la trasformazione digitale di GS1 con il "GS1 Global Registry" e l'iniziativa "Global migration to 2D".

Kathryn Wengel, executive vice-president and chief global supply chain officer di Johnson & Johnson e chair management board di GS1 ha dichiarato: "Miguel ha guidato due decenni di evoluzione verso una globale e fiorente comunità GS1, facendo da mentore a innumerevoli leader e garantendo sempre i più alti standard e le aspettative della nostra comunità. Ha portato un'energia sconfinata e l'impegno per la nostra missione, e a nome di tutto il consiglio di amministrazione estendo la nostra profonda gratitudine per il suo contributo duraturo. Miguel rimane incredibilmente impegnato in GS1 e rimarrà come strategic advisor".

Renaud de Barbuat è entrato in GS1 nel 2019 come chief operating officer (COO). Precedentemente è stato chief information officer di Carrefour, board member e board vice-chair di GS1- ed è stato un sostenitore chiave degli standard GS1 e dell'impatto di GS1.

Kathryn Wengel ha aggiunto: "Come COO di GS1, Renaud ha guidato l'attuazione del nuovo piano triennale e dei programmi globali Industry & Product, ha condotto la modernizzazione del GS1 Registry e ha presieduto il GDSN Board. Nonostante la pandemia globale, non ha mai esitato a rafforzare la nostra esecuzione operativa. Come leader digital-first, Renaud ha le competenze per garantire a GS1 di essere un leader chiave nel mondo digitale. A nome del Board, con Renaud al timone, guardiamo al futuro costruendo solide fondamenta per aumentare l'impatto di GS1 in tutti i settori".