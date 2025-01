Birra Peroni entra in ECR Italia

E sposa l’approccio collaborativo per innovare la filiera

Anche Birra Peroni, una delle principali aziende del settore beverage, ha aderito a ECR Italia. Questa partnership strategica segna un importante passo avanti per ECR Italia, che continua ad attrarre le aziende più innovative e dinamiche del mercato.

«Da trent’anni ormai ECR Italia ha definito una modalità di lavoro basata sul confronto, lo scambio di idee e best practice, che ha permesso di innovare e migliorare l’intera filiera, al di là dei soli aspetti commerciali» ha commentato Enrico Galasso, Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni. «Come azienda siamo convinti che solo se ci connettiamo possiamo generare valore condiviso soprattutto per tutte quelle sfide globali che tutte le realtà come la nostra sono chiamate ad affrontate e che richiedono un approccio sistemico, dal produttore al consumatore. ECR Italia rappresenta per noi un’opportunità unica di collaborazione e sviluppo insieme a distributori, operatori della logistica e altre realtà del largo consumo, per definire insieme le risposte per il futuro».

«Con grande piacere accogliamo Birra Peroni nella nostra associazione» ha dichiarato Silvia Scalia, ECR and training director di GS1 Italy. «Un ingresso importante, che arricchisce ulteriormente la nostra community composta da realtà leader nel settore del largo consumo. Sono certa che la collaborazione con Birra Peroni porterà a nuove sinergie e opportunità di crescita: insieme alle altre aziende della nostra rete, lavoreremo per ottimizzare i processi di filiera e offrire ai consumatori prodotti e servizi sempre più innovativi e sostenibili».

ECR Italia, infatti, coinvolge direttamente le aziende di produzione, di distribuzione e della logistica per trovare insieme soluzioni condivise capaci di portare valore lungo l’intera filiera, con particolare attenzione a tre aree di progetto:

Logistica e supply chain efficienti.

Sostenibilità della filiera.

Relazione Industria-Distribuzione-Consumatore.

Buon lavoro, dunque, a Birra Peroni e alla community ECR Italia!