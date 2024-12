Identità digitale dei prodotti: una garanzia per tutti

Codifico e Verified by GS1 sono strumenti che consentono agli operatori della filiera di identificare i prodotti in maniera univoca e di gestirne al meglio le anagrafiche, rapidamente e a prova di errore. Se ne è parlato in occasione del webinar “L’identità digitale non ha più confini”

Come garantire sia ai produttori che ai distributori la visibilità e l’identificazione certa e univoca delle referenze? Gli strumenti digitali messi a disposizione da GS1 Italy per ottenere tale obiettivo fondamentale per tutti gli operatori della filiera sono semplici e a disposizione di tutti gli utenti del sistema GS1. Li ha illustrati Vanessa Giulieri, senior project manager di GS1 Italy, in occasione del webinar intitolato “L’identità digitale dei prodotti non ha più confini”, che si è svolto lo scorso 28 novembre e destinato a produttori, marketplace, retailer e system integrator.

Un’opportunità da non perdere

I produttori possono usufruire del servizio Codifico per archiviare, importare ed esportare le schede anagrafiche delle loro referenze, e per generare e stampare facilmente i codici a barre.

Con l’inserimento in Codifico, le schede dei prodotti vengono automaticamente condivise nel registro mondiale GS1 Registry Platform che i retailer possono interrogare tramite il sistema Verified by GS1 per verificare l’identità dei prodotti e la correttezza dei relativi GTIN (Global Trade Item Number), i codici che nel sistema GS1 identificano il prodotto (e che vengono anche rappresentato nel codice a barre GS1). Grazie a questo sistema, il codice GS1 non costituisce solamente uno strumento per identificare i prodotti univocamente a livello internazionale, ma consente anche di garantire ovunque la validità delle informazioni che li identificano, sia sui canali fisici che online. È questo che si intende quando si parla di identità digitale dei prodotti.

L’identità è certa, dalla produzione alla vendita

Nel corso del webinar Vanessa Giulieri ha illustrato come accedere e utilizzare queste piattaforme. Il primo passo prevede che il produttore attivi le credenziali per utilizzare Codifico. A quel punto, con una procedura semplice e guidata, può inserire i sei attributi del prodotto identificato dal codice GS1 GTIN:

Marca.

Descrizione.

Immagine.

Classificazione standard Global product classification.

Contenuto netto e unità di misura.

Paesi di commercializzazione.

Lungo percorso, che è semplice e intuitivo da seguire, sono segnalati gli eventuali errori e le modalità per correggerli, in modo da garantire che le schede prodotto siano omogenee, comprensibili per tutti e realizzate correttamente. I dati sono quindi pubblicati e resi immediatamente visibili nel registro mondiale GS1 Registry Platform che può essere interrogato da retailer e marketplace tramite lo strumento Verified by GS1 per avere, a partire dal GTIN, una carta d’identità completa e precisa di ciascun prodotto.

Le testimonianze degli attori della filiera

L’evento è stato arricchito dalle testimonianze di tre imprese che hanno illustrato i benefici di questi strumenti a partire da punti di vista diversi.

Laura Leoni, referente per gli standard di Conserve Italia , ha raccontato come, per la sua azienda, l’utilizzo di Codifico si sia trasformato nel tempo, passando dal costituire un tool introdotto per soddisfare le richieste dei clienti a rappresentare uno strumento utile per l’azienda stessa per classificare i prodotti in maniera precisa e ordinata sulla base delle loro peculiarità e per garantire un controllo preciso e veloce sulle referenze che entrano ed escono dalla commercializzazione.

referente per gli standard di , ha raccontato come, per la sua azienda, l’utilizzo di Codifico si sia trasformato nel tempo, passando dal costituire un tool introdotto per soddisfare le richieste dei clienti a rappresentare uno strumento utile per l’azienda stessa per classificare i prodotti in maniera precisa e ordinata sulla base delle loro peculiarità e per garantire un controllo preciso e veloce sulle referenze che entrano ed escono dalla commercializzazione. Marialuisa Bocca, masterdata manager di Metro Italia , ha illustrato alcuni dei vantaggi di Verified by GS1, spiegando che permette di lavorare in modo sinergico sui dati e su come vengono scambiati e consente così di abbattere i costi di errori e ritardi, che minano l’efficienza dei processi.

masterdata manager di , ha illustrato alcuni dei vantaggi di Verified by GS1, spiegando che permette di lavorare in modo sinergico sui dati e su come vengono scambiati e consente così di abbattere i costi di errori e ritardi, che minano l’efficienza dei processi. Pietro Tibaldeschi, fondatore di MarketRock, azienda specializzata in soluzioni per l’automatizzazione delle vendite sulle piattaforme, che svolge un ruolo di intermediazione tra produttori e venditori, ha descritto infine i benefici che si possono trarre dall’intero percorso, dalla registrazione del prodotto alla sua verifica.

A cura di Chiara Cammarano