Il mercato delle costruzioni in Europa 2024-2027. Qualità del progetto, qualità dell’appalto, qualità dell’opera

Il 4 dicembre 2024, dalle 9:00 alle 13:00 si terrà “Il mercato delle costruzioni in Europa 2024-2027. Qualità del progetto, qualità dell’appalto, qualità dell’opera”, conferenza in presenza, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, in via Romagnosi 8 a Milano.



Nel corso della conferenza organizzata da CNAPPC, ACE e CRESME, Paolo Cibien, industry engagement director di GS1 Italy, spiegherà come gli standard globali GS1 possano supportare il mondo delle costruzioni nel percorso di transizione digitale, agevolando la standardizzazione delle informazioni e il miglioramento dell’efficienza nello scambio dei dati all’interno della filiera, nell’intervento “Supply chain digitalization: evolutionary scenarios starting from product identification”.

Per maggiori informazioni visita i siti web di CNAPPC e di CRESME.