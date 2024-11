Despar Nord ha risolto l’equazione per una maggiore sostenibilità del trasporto

Ampliamento della propria flotta di proprietà con veicoli “drop-in 100%” di ultima generazione e un crescente utilizzo di biocarburante HVO: così Despar Nord ha migliorato le prestazioni del proprio servizio di trasporto

Trovare un equilibrio tra efficienza, efficacia e sostenibilità nella distribuzione rappresenta oggi più che mai una sfida complessa. Alla necessità di gestire volumi non facilmente prevedibili in tempi stretti e con una capacità di trasporto non sempre garantita si affianca infatti l’ambizione di molte aziende di ridurre l’impronta di carbonio della propria logistica.

Negli ultimi tre anni Despar Nord – consociata del consorzio Despar con 554 punti vendita in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia (esclusa la provincia di Varese) - ha attaccato la questione su due fronti: operatività e sostenibilità.

Una flotta di proprietà sempre più “verde”

Innanzi tutto, per migliorare la flessibilità e la qualità del servizio Despar Nord ha notevolmente ampliato la flotta di proprietà, avviando una parziale internalizzazione dell’attività di trasporto. Il progetto ha inizialmente riguardato i due depositi di Bolzano e Monselice (Padova) da cui nel 2023 sono stati spediti in tutto oltre 30 milioni di colli. La distribuzione diretta dal deposito di Bolzano è stata completamente internalizzata, mentre dei 60 mezzi impiegati per la distribuzione da Monselice attualmente sono 26 quelli di proprietà dell’azienda della GDO.

In tutto questo la sostenibilità non è stata trascurata, anzi. Nelle fasi di rinnovo e ampliamento della propria flotta, Despar Nord ha infatti selezionato automezzi di ultima generazione certificati “drop-in 100%”. Si tratta di veicoli che possono essere alimentati con carburanti sostenibili, prodotti cioè con materie prime da fonti rinnovabili o scarti. In particolare, Despar Nord ha intrapreso una strategia di utilizzo progressivo di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrotrattato) da parte della propria flotta. L’HVO è un biocarburante idrogenato simile al Diesel, ma ottenuto da olii di frittura esausti, scarti di grasso animale, rifiuti generati da processi di trasformazione di prodotti vegetali o colture non in competizione con la filiera alimentare. Per sostenere efficacemente questa scelta, l’azienda ha deciso di investire nella realizzazione di un distributore interno per il rifornimento locale dei mezzi di proprietà.

Un caso di successo dati alla mano

La transizione al biocarburante HVO è stata avviata con un progetto pilota su due veicoli delle flotte di Bolzano e Monselice. Utilizzando Ecologistico 2 , web tool gratuito di GS1 Italy in ambito ECR, è stato possibile calcolare la riduzione di emissioni ottenuta dall'azienda grazie al progetto.

In fase di test è dunque stata registrata una riduzione di circa il 6% delle emissioni totali di CO 2 e WtW rispetto all’uso di Diesel B7 di origine fossile. Ipotizzando uno scenario futuro in cui la flotta dei due depositi di Bolzano e Monselice utilizzasse esclusivamente HVO, l’impatto in termini di emissioni totali di CO 2 e WtW si ridurrebbe addirittura dell’81% circa.

La strategia messa in atto da Despar Nord ha in sé diversi punti di forza. L’ampliamento della flotta di proprietà con mezzi “drop-in 100%” e l’utilizzo di biocarburante HVO consentono di ridurre significativamente le emissioni GHG, favorendo il processo di decarbonizzazione nei trasporti da Ce.Di. a punto vendita. Allo stesso tempo, l’internalizzazione del trasporto e la realizzazione di un distributore di HVO interno ai depositi dell’azienda rendono la gestione delle consegne e dei rifornimenti più sostenibile ed efficiente, garantendo un maggiore controllo su tempi e costi operativi. Così Despar Nord si avvicina a raggiungere l’agognato e prezioso equilibrio tra efficacia, efficienza e sostenibilità.

A cura di Nicoletta Ferrini

Scopri questo e gli altri case study ed entra in Ecologistico2 sui siti gs1it.org e logisticacollaborativa.it

