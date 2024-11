Vendere online con gli standard GS1

GS1 Italy pubblica la guida pratica per la codifica dei prodotti destinati ai marketplace ed e-commerce

Il mondo delle vendite online è una realtà ormai affermata nel nostro paese e sono numerose le aziende italiane che a oggi si trovano a vendere i propri prodotti su una, o più piattaforme online.

Nel mondo dei marketplace e dell’e-commerce, è importante avere un catalogo prodotti con dati accurati e di qualità. Proprio per questo vengono adottati gli standard GS1 vengono adottati anche dalle più grandi piattaforme online, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la gestione delle informazioni dei prodotti e la sicurezza del consumatore finale.

Infatti, se vuoi vendere i tuoi prodotti sui principali siti di e-commerce o su marketplace come Amazon, Alibaba, eBay, Mercado Libre e molti altri, ti serve un codice GTIN rilasciato da GS1 per tutti i tuoi prodotti.

Ma che cos’è un GTIN (EAN)? Perché mi serve per vendere online i miei prodotti?

Per rispondere a queste domande, GS1 Italy ha pubblicato la Guida pratica per la codifica dei prodotti destinati ai marketplace ed e-commerce, che:

Spiega in pochi semplici passi che cosa è il GTIN (Global trade Item Number), l’identificativo standard GS1, univoco e riconosciuto a livello globale richiesto da tutte le più grandi piattaforme online, e come ottenerlo in pochi semplici click.

(Global trade Item Number), l’identificativo standard GS1, univoco e riconosciuto a livello globale richiesto da tutte le più grandi piattaforme online, in pochi semplici click. I llustra come poter associare i codici GS1 ai prodotti tramite la piattaforma Codifico, lo strumento per generare i GTIN e i codici a barre GS1 da stampare sulle etichette dei prodotti, gratuito per le aziende utenti GS1 Italy.

la piattaforma Codifico, lo strumento per generare i GTIN e i codici a barre GS1 da stampare sulle etichette dei prodotti, gratuito per le aziende utenti GS1 Italy. Illustra quali sono i vantaggi di usare un identificativo standard GS1, sia per i marketplace che li richiedono, sia per i seller.

Infatti, grazie all’utilizzo del GTIN, potrai avere un identificativo unico e globale per i tuoi prodotti, valido in tutti i canali di vendita, che ti permette di avere una maggior visibilità sui motori di ricerca online come Google!

Scarica la guida pratica dedicata al mondo online con tutti gli approfondimenti che puoi trovare al suo interno e scopri come gli standard GS1 possano supportarti nel vendere online.

A cura di Vittorio Giordano - industry engagement specialist di GS1 Italy