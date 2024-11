L’identità digitale dei prodotti non ha più confini. Scopri come potenziare la visibilità online e in store

Il 28 novembre 2024 dalle 14:30 alle 16:00 si terrà il webinar L’identità digitale dei prodotti non ha più confini organizzato da GS1 Italy.

Nel corso dell'evento, Vanessa Giulieri, senior project manager di GS1 Italy, insieme ad alcuni testimonial aziendali racconteranno come la codifica univoca di prodotto, insieme a registrazione, pubblicazione e condivisione di dati di qualità, sia l’unico modo per garantire la visibilità dei prodotti per produttori, retailer e marketplace.

Sarà l’occasione per scoprire i servizi Codifico e Verified by GS1 e per ascoltare le testimonianze delle aziende che già li hanno implementati.

Per maggiori informazioni e per iscrizione visita la pagina del sito dedicata all’evento.