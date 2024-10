Orange Fiber – dagli agrumi, materiali circolari per la moda

Enrica Arena, ceo di Orange Fiber, ci racconta la possibilità di creare un materiale da un rifiuto e di fondere insieme due pilastri italiani: il cibo, in particolare gli agrumi di Sicilia e la moda.

Il suo intervento è inserito nel viaggio di GS1 Italy alla scoperta del “Made in Italy”: in un breve documentario, si esplorano alcune delle realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte per aver saputo coniugare innovazione e bellezza, tecnologia e sostenibilità, trasformando materie prime in prodotti iconici.