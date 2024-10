La Galassia delle Piattaforme: come le aziende affermate usano le piattaforme per raggiungere crescita ed efficienza stellari

Partecipa al convegno finale dell'Osservatorio dell’Osservatorio Platform Thinking HUB il 15 ottobre 2024

Il convegno si pone l’obiettivo di presentare i risultati di ricerca della seconda edizione dell’Osservatorio Platform Thinking HUB, di cui GS1 Italy è partner. Partendo dall’analisi delle aziende presenti nella lista Standard & Poor 500, verranno approfondite le strategie per fare innovazione tramite modelli di business a piattaforma all’interno di aziende established. Inoltre, grazie anche alla ricerca condotta sulle aziende che fanno capo a FTSE MIB 40, saranno presentati i vantaggi e le sfide per adottare un pensiero a piattaforma. Grazie alla testimonianza di numerosi ospiti e della community dell’Osservatorio, l’evento si propone di mostrare l’effetto pervasivo del Platform Thinking in svariati settori e il suo ruolo abilitante nel raggiungimento di risultati di efficienza e scalabilità.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida. Per maggiori informazioni e per iscrizione visita la pagina del sito.