Dogane più sicure e veloci con il GS1 GLN

Al vaglio da parte del Custom & Border Protection (CBP), l’ente doganale nord-americano, l’adozione del GS1 GLN per tracciare e rintracciare in modo univoco le merci in ingresso. Fai partecipare la tua azienda al progetto pilota

L'ente statunitense Custom & Border Protection (CBP) sta conducendo un progetto pilota, noto come EPoC (Evaluative Proof of Concept), in collaborazione con broker, importatori e aziende esportatrici, per dimostrare la fattibilità dell'adozione del GS1 GLN come identificatore unico, ovvero un GBI (Global Business Identifier).

L’iniziativa è frutto della cooperazione tra GS1 e CBP e mira a sviluppare una soluzione che utilizzi un singolo identificatore globale, migliorando così la qualità dei dati e l'efficacia nell'identificazione delle spedizioni attraverso un linguaggio GS1 comune e internazionale.

L'adozione del GS1 GLN come identificatore unico GBI modernizzerà il processo di importazione, fornendo informazioni precise e affidabili lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Figura 1 - Processo impostazione in dogana con GS1 GLN

Ma cos’è il GS1 GLN?

Il GLN (Global Location Number) è un codice GS1 per identificare:

Entità legali, per esempio “GS1 Italy”.

Funzioni, per esempio “ufficio risorse umane”.

Luoghi, sia fissi (ad esempio “Ce.Di.”), che mobili (“nave da spedizione”), che digitali (“gateway EDI”).

Questo identificativo globale viene impiegato in molti ambiti: nella tracciabilità di prodotti e di contante, nell’EDI (Electronic Data Interchange - la tecnologia che consente di scambiare documenti commerciali in formato digitale), nel GDSN (Global Data Synchronisation Network - standard che garantisce l’allineamento tempestivo e sincronizzato delle informazioni anagrafiche dei prodotti), persino nei circuiti di pagamento di bollette e servizi.

I GS1 GLN attribuiti dalle aziende per identificare entità fisiche, funzioni o indirizzi digitali possono essere pubblicati sul registro globale di GS1, GLN Registry.

Partecipa al pilota

GS1 Italy sta collaborando con GS1 US nel pilota con il CBP e cerchiamo partecipanti, aziende che esportano negli Stati Uniti, che vogliano condividere con noi e con il loro importatore statunitense il loro GLN.

Se vuoi aderire al pilota, oppure se il tuo GLN non è ancora stato caricato sul registro globale di GS1, o semplicemente hai bisogno di avere più informazioni, scrivi a vanessa.giulieri@gs1it.org

A cura di Vanessa Giulieri - senior project manager di GS1 Italy - seguila su Linkedin