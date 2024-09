Antonio Calabrò e il Nuovo Rinascimento Italiano

La testimonianza di Antonio Calabrò, presidente - Museimpresa, direttore - Fondazione Pirelli, raccolta per l'evento "Transforming Tomorrow: a new Renaissence" di GS1 Italy è fondamentale per capire il cuore del made in Italy.

Le imprese italiane sono in grado di stare e di crescere su mercati sempre più severi, esigenti, competitivi, grazie alla loro cultura politecnica e cioè all'attitudine a tenere insieme i saperi umanistici e le conoscenze scientifiche, il senso della bellezza e la tendenza all'innovazione.