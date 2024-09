La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni.

IBC da il via un percorso di formazione e informazione per le PMI del largo consumo, con la collaborazione di Deloitte e il supporto tecnico di GS1 Italy. Prima tappa il 1° ottobre, dalle 14:30 alle 18:30, con l’evento “La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni”, seminario in presenza, presso Assolombarda (via Pantano 9, Milano), e in diretta streaming.



Bruno Aceto, ceo di GS1 Italy, introdurrà gli obiettivi del nuovo ciclo di seminari con Flavio Ferretti, Presidente IBC e Amministratore Delegato NOBERASCO, e Mauro Lusetti, Presidente ADM e Presidente CONAD; mentre Andrea Ausili, cio, standards & innovation director di GS1 Italy, e Giuseppe Luscia, ECR project manager di GS1 Italy, illustreranno trend e sfide del settore, approfondiranno i temi della digitalizzazione e dell’efficienza dei flussi logistici, e spiegheranno come le aziende possono attivarsi e con quali strumenti.

Per maggiori informazioni sull’evento gratuito e per le iscrizioni visita la pagina dedicata.