Obbligo di fare i conti con la sostenibilità? Ci pensa Ecogentra

Ecogentra è il nuovo servizio, sviluppato da GS1 Italy Servizi e GreenRouter, che calcola le emissioni di CO₂e lungo l’intera filiera aziendale, le rendiconta e le mette a disposizione di tutti i partner. In linea con gli standard internazionali e la direttiva UE CSRD. E in vista dei futuri obblighi di legge

Misurare, rendicontare e condividere la carbon footprint della propria filiera produttiva, così come richiedono le norme di legge già oggi (e sempre più in futuro), ora è più semplice: merito di Ecogentra, la nuova piattaforma creata da GS1 Italy Servizi e GreenRouter per supportare le aziende nel loro processo di transizione ecologica.

Ecogentra permette alle aziende – dalle PMI alle grandi imprese - di rendicontare in modo completo la sostenibilità delle proprie attività e delle proprie filiere, grazie a un’unica piattaforma che permette il dialogo con tutti gli attori, a monte e a valle. E di farlo in modo semplice e affidabile, scegliendo il livello di approfondimento adeguato alle proprie esigenze e agli obblighi di legge. Con Ecogentra si possono infatti calcolare sia le emissioni di Scope 1 e 2 sia quelle di Scope 3 sviluppate dai fornitori lungo la filiera (Scope 1, 2 e 3 sono le tre categorie dello standard Greenhouse Gas Protocol di riferimento per rendicontare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività delle aziende, ndr). E si possono condividere queste informazioni con i propri clienti, utilizzando un linguaggio standard comune che rende i dati coerenti, confrontabili e non discriminanti.

«Abbiamo sviluppato Ecogentra insieme a GreenRouter con l’obiettivo concreto di fornire alle aziende una soluzione efficace, attendibile e user-friendly per adeguarsi alle normative sulla rendicontazione della sostenibilità, in linea con gli standard internazionali e con la direttiva europea CSRD» dichiara Bruno Aceto, ceo di GS1 Italy Servizi. «Ma non ci siamo fermati al presente: Ecogentra è strutturato anche per consentire agli utenti di prepararsi e anticipare le novità normative attese per i prossimi anni».

«La quantificazione e la pubblicazione accurata dei dati relativi alla carbon footprint sono cruciali per le aziende che desiderano affrontare in modo responsabile le sfide legate al riscaldamento globale» afferma Andrea Fossa, ceo di GreenRouter. «Ecco perché Ecogentra si presenta come soluzione ideale e affidabile, in quanto parte da dati primari e dettagliati per calcolare le emissioni di CO2e prodotte dalle aziende».

Come funziona Ecogentra

L’azienda che utilizza Ecogentra deve inserire sulla piattaforma le informazioni sulle proprie unità operative, sui fornitori e sui clienti, e i dati dei consumi relativi a energia elettrica, combustibili e refrigeranti, e alle attività di trasporto, seguendo una procedura volutamente agevole e dotata di un’interfaccia utente user-friendly, conforme al GHG Protocol.

Sulla base di queste informazioni, Ecogentra calcola le emissioni di CO2e per Scope 1, 2, 3 in maniera conforme ai principali standard internazionali (come GHG Protocol e GLEC Framework) e realizza report di rendicontazione in linea con le richieste dello standard ISO-14064, di GRI e di GHG Protocol.

Ecogentra consente inoltre all’utente di ripartire le emissioni in percentuale per ogni cliente e permette di condividere i dati con i partner di filiera, avviando attività di engagement e di scambio dati sulla CO2e lungo tutta la supply chain. Il tutto con controlli automatizzati di affidabilità e qualità sul dato inserito e calcolato.

Uno dei vantaggi di Ecogentra è, poi, la flessibilità. La piattaforma offre infatti tre diverse tipologie di licenza: una con tutte le funzionalità per calcolare le proprie emissioni, ripartirle e condividerle con i partner di filiera, una pensata solo per ripartirle e condividerle, e una solo per ricevere le informazioni sulle emissioni di Scope 3 dai propri fornitori. In questo modo, Ecogentra riesce a rispondere alle necessità tanto delle grandi, medie e picocle imprese e soggette agli obblighi della direttiva europea CSRD (Corporate sustainability reporting directive) , quanto a quelle medie, piccole o alle microimprese non soggette alla Direttiva ma chiamate alla condivisione delle proprie emissioni da parte dei clienti.

