3,4%

il tasso di out-of-stock a giugno 2024

Il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione mensile di GS1 Italy in ambito ECR in collaborazione con Circana riguardo al tasso di out-of-stock e alla percentuale di vendite perse nel largo consumo confezionato, evidenzia come a giugno 2024 il tasso di OOS è stato pari al 3,4%, in calo di -0,2 punti rispetto ad un anno fa e stabile sul mese precedente. Netto il miglioramento in tutti i reparti, con l'eccezione delle bevande rimaste ai livelli di un anno fa e le super performance di drogheria alimentare, petcare e ortofrutta, tutti con una variazione di -0,4 punti.

Vendite (meno) perse

Giugno favorevole anche alla percentuale di vendite perse: 4,5%, ovvero -0,5 punti rispetto a un anno fa e uguale a maggio 2024.

I dati di OOS in diminuzione accomunano tutti i canali: negli ipermercati il tasso di out-of-stock per il largo consumo confezionato è al 3,7% (-0,3 punti), con le ottime prestazioni dei reparti drogheria alimentare (-0,5 punti), pet care (-0,9 pti) e freddo (-0,6). Miglioramento del tasso di OOS al 3,5% (-0,3 punti) nei supermercati grandi, con tutti i reparti sulla stessa onda positiva, con l'eccezione delle bevande (+0,1).

Le bevande si fanno notare

I supermercati piccoli registrano un calo meno marcato (-0,1 punti) con un OOS al 2,9%, con tutti i reparti in miglioramento, anche qui con l'eccezione delle bevande. Buone nei canali anche le prestazioni in termini di vendite perse, con il primato dei supermercati grandi: -0,5 punti e il 4,3% di vendite perse. Ipermercati e supermercati piccoli registrano un miglioramento di-0,3 punti, che porta i livelli di vendite perse rispettivamente al 4,7% e 3,9%.

W la promo del cura persona

Anche stavolta non cambia l'analisi dei primi 6 mesi del 2024 dove la componente promozionale per il largo consumo confezionato si conferma decisiva per abbassare drasticamente la percentuale di OOS (allo 0,7%) altrimenti al 3,4%. Tendenza che accomuna tutti i reparti, con il valore più basso messo a segno dal cura persona (0,3%) e il più alto dall'ortofrutta (2,6%).

Figura 1 - Percentuale di out-of-stock in presenza o assenza di promozioniFonte: GS1 Italy in collaborazione con Circana “Barometro OSA” giugno 2024