Storie di marchi italiani: Mutti dalla sostenibilità al consumatore

Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti, racconta della sua azienda, con più di 120 anni di storia, fonda sulla sua tradizione le basi per lo sviluppo futuro. Uno dei loro motti è “la radice e il futuro”.

Quando un'azienda ha molto da dire sotto diversi aspetti, diventa molto difficile trasmettere tutte queste informazioni ai consumatori.

Il QR code a standard GS1, è lo strumento innovativo che consente di trasferire le informazioni necessarie e utili ai consumatori

Il suo intervento è inserito nel viaggio di GS1 Italy alla scoperta del “Made in Italy”: un breve documentario, in cui si esplorano alcune delle realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte per aver saputo coniugare innovazione e bellezza, tecnologia e sostenibilità, trasformando materie prime in prodotti iconici.