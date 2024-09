Il back to school dell’Academy di GS1 Italy

Conclusa la pausa estiva, tornano i corsi di formazione targati GS1 Italy

L’estate sta finendo… e l’Academy di GS1 Italy riaccende i motori: settembre è un mese ricchissimo di appuntamenti formativi. Scoprili tutti!

Out-of-stock: quali opportunità per migliorare?

18 settembre | 11:00-12:00

Come cambia il comportamento d’acquisto dello shopper quando il prodotto è in out-of-stock?

GS1 Italy, in ambito ECR Italia, da diversi anni è attiva sul tema dell'Optimal shelf availability (OSA) e studia, misura e analizza il fenomeno per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.

In questo webinar si parlerà di:

Out-of-stock e Optimal shelf availability.

I numeri dell’out-of stock.

Da progetto a processo, verso un sistema condiviso:

La ricerca: comprendere l’out-of-stock dal punto di vista del consumatore.

Il Barometro ECR-OSA : misurare l’out-of-stock per creare valore.

: misurare l’out-of-stock per creare valore. Il Monitor ECR-OSA: individuare le cause più comuni dell’out-of-stock.

Docente:

- Carolina Gomez, ECR project manager, GS1 Italy.

Il Codice a barre GS1 (EAN): come si applica e come si utilizza [corso in presenza]

23 settembre | 09:00-13:00

Alternando la “tradizionale” lezione in aula con la possibilità di sperimentare l’applicazione sui tavoli di Interno 1, grazie a questo corso potrai:

Imparare a identificare correttamente prodotti, colli, aziende e luoghi secondo lo standard GS1.

secondo lo standard GS1. Conoscere quale codice a barre applicare per ogni utilizzo.

Sperimentare l’uso dei codici a barre attraverso esercizi specifici.

attraverso esercizi specifici. Imparare cosa si intende per “etichetta logistica” e quali sono le sue regole di applicazione.

Docente:

- Emanuela Casalini, senior standard specialist, GS1 Italy.

Misurare l’impatto climatico aziendale: il set di dati standard da condividere con i partner di filiera

24 settembre | 11:00-12:30

I dati climatici stanno assumendo sempre più importanza per le aziende, anche al di fuori del perimetro di attività gestite direttamente. È fondamentale che nelle diverse filiere ciascun fornitore riesca a gestire in modo efficiente la condivisione di questi dati con i propri clienti, impegnati nella rendicontazione di Scope 3 della propria Corporate carbon footprint, l’impronta climatica aziendale.

GS1 Italy, in ambito ECR Italia, propone questo webinar con l'obiettivo di:

Presentare il nuovo “Set di dati standard ambientali” : la lista di quali dati di sostenibilità raccogliere in modo da creare un flusso uniforme e strutturato che faciliterà la condivisione fra i diversi attori della filiera.

: la in modo da creare un flusso uniforme e strutturato che faciliterà la condivisione fra i diversi attori della filiera. Presentare le linee guida per l’utilizzo e la compilazione del set di dati.

Nel corso del webinar saranno presentati i case study di:

Conad , raccontato da Alessandra Lo Grasso , Supply Chain Management e Demand Planning.

, raccontato da , Supply Chain Management e Demand Planning. GranTerre, raccontato da Elisa Petrini, Sustainability & CSR Manager.

Docenti:

Ginevra Sarfatti , Partner & Senior Green Logistics Consultant, GreenRouter .

, Partner & Senior Green Logistics Consultant, . Andrea Tecilla , Green Logistics Analyst, GreenRouter .

, Green Logistics Analyst, . Luca Zanzottera, ECR project manager, GS1 Italy.

Ottimizzare il trasporto su strada

25 settembre | 10:30-11:30

Con un fatturato stimato del 3% del PIL mondiale, l'autotrasporto rimane la spina dorsale della logistica e dell'economia. Diversi fattori critici - tra cui l'inflazione, la crescente attenzione verso la crisi climatica e la persistente carenza di personale - stanno però mettendo alla prova la tenuta del settore. Come fare per mitigarne l'impatto? GS1 Italy ha organizzato questo webinar per proporre alcune possibili soluzioni volte a ottimizzare il trasporto su gomma.

Il contenuto del webinar si basa sui risultati di una ricerca condotta da ECR Italia in collaborazione con la LIUC Università Cattaneo e il Politecnico di Milano, e raccoglie le esperienze di 30 aziende e 12 operatori logistici del largo consumo con l'obiettivo di:

Capire le prospettive del settore dell'autotrasporto.

Identificare le principali soluzioni per ottimizzare i viaggi su gomma.

Gestire al meglio le flotte e gli autisti.

Docente:

- Tiziana Modica, ECR project manager, GS1 Italy.

Tracciabilità e rintracciabilità

30 settembre | 14:00-15:30

Nei corridoi dei supermercati e nelle cucine di casa, i consumatori si chiedono se il cibo è sicuro e contiene ciò che la confezione descrive.

Negli ospedali, i medici e gli infermieri devono garantire che ai pazienti vengano somministrati i medicinali e i trattamenti corretti.

La tracciabilità è ormai una parte vitale dei processi di filiera.

È il corso giusto per:

Approfondire i principali contenuti normativi vigenti .

. Imparare ad applicare la normativa tra gli attori della filiera, in ottica di collaborazione, per migliorarne l’efficienza.

tra gli attori della filiera, in ottica di collaborazione, per migliorarne l’efficienza. Valutare l’impatto dell’applicazione delle norme sui processi operativi e sui sistemi informativi della propria azienda.

Docente:

- Linda Vezzani, senior standard specialist, GS1 Italy.

