Sostenibilità nelle categorie merceologiche

Integrare la sostenibilità nella strategia aziendale e affrontare le sfide connesse con determinazione, consapevolezza e in collaborazione con i partner commerciali, è possibile grazie alla disponibilità di una base comune di conoscenze scientifiche che possa contribuire alla creazione di valore nella gestione delle categorie dei prodotti di largo consumo.

GS1 Italy, in ambito ECR Italia, ha sviluppato il progetto “Sostenibilità nelle categorie” che verrà presentato in occasione del Salone della CSR l'11 ottobre 2024 a Milano, Università Bocconi e in streaming.

Per maggiori informazioni e per iscriverti gratuitamente, consulta il sito Salone della CSR.