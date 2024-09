QR code in etichetta: ma quante ne sa?

A 50 anni dal primo bip in una cassa dell'Ohio, il codice a barre cambia pelle per lasciare spazio al nuovo QR code standard GS1: una finestra informativa che darà accesso, tramite smartphone, a un grande potenziale informativo che rivoluzionerà completamente l'esperienza dei consumatori.

Insieme a Emanuela Casalini, senior standard specialist di GS1 Italy e a Luca Meconi, responsabile PMO e processi di Coop Italia, vediamo la sperimentazione che Coop Italia sta facendo sui vini a marchio e come le attività in corso si intensificheranno nei prossimi anni in vista delle scadenze previste dalle normative nazionali ed europee. In questo scenario di cambiamenti rientra l’iniziativa GS1, Sunrise 2027: più di 20 tra le più grandi aziende del mondo firmano una dichiarazione congiunta per sostenere l'adozione globale dei QR code standard GS1 entro il 2027.

Ascolta e segui i video podcast sul sito di Interno 1