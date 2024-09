Albert Heijn e Auchan Retail International per i QR code standard GS1

Altri due grandi retailer aderiscono a Sunrise 2027: accelera la rivoluzione digitale nel mondo dei prodotti di largo consumo con i QR code standard GS1

Dopo i primi 22 leader del largo consumo mondiale - tra cui marketplace come Alibaba.com, retailer come Carrefour e produttori come Barilla, Mondelēz e Procter & Gamble - anche Albert Heijn e Auchan Retail International firmano la dichiarazione congiunta per sostenere l'adozione globale dei QR code standard GS1 entro il 2027.

Verso il 2027: la rivoluzione digitale nel mondo dei prodotti con i QR code GS1

Entro la fine del 2027, il mondo della spesa come lo conosciamo oggi sarà rivoluzionato dall'adozione su larga scala dei QR code standard GS1. Questa nuova tecnologia, promossa da una community di aziende leader a livello mondiale, porterà a una nuova trasformazione del modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti e le informazioni che li riguardano.

L’iniziativa si chiama “Sunrise 2027” e pone un obiettivo ambizioso, che richiede l’impegno congiunto da parte di produttori e retailer. I primi dovranno implementare i codici QR con gli standard GS1 sulle confezioni dei prodotti, mentre i secondi dovranno attrezzare gli scanner dei loro punti vendita (POS) per la lettura dei nuovi codici a barre.

Nonostante la data di scadenza fissata al 2027, il cambiamento è già in atto. La sperimentazione della nuova tecnologia è infatti già iniziata in 48 paesi del mondo, che rappresentano l'88% del PIL globale. Un segnale tangibile che la rivoluzione digitale nel mondo dei prodotti è già iniziata.

Quali i vantaggi per consumatori, produttori e distributori?

I QR code standard GS1 offrono un ventaglio di vantaggi per tutti gli attori della filiera:

Per i consumatori : un'esperienza d'acquisto più ricca e informativa, con accesso immediato a una vasta gamma di informazioni sui prodotti direttamente dal proprio smartphone.

: un'esperienza d'acquisto più ricca e informativa, con accesso immediato a una vasta gamma di informazioni sui prodotti direttamente dal proprio smartphone. Per i produttori : una maggiore tracciabilità dei prodotti e una migliore efficienza della supply chain, grazie alla possibilità di raccogliere dati in tempo reale e di monitorare il flusso delle merci.

: una maggiore tracciabilità dei prodotti e una migliore efficienza della supply chain, grazie alla possibilità di raccogliere dati in tempo reale e di monitorare il flusso delle merci. Per i distributori: la possibilità di ottimizzare i processi di pagamento e di cassa, grazie alla scansione rapida e precisa dei codici QR.

Oltre il 2027: un futuro ricco di opportunità

L'adozione diffusa dei QR code standard GS1 rappresenta solo l'inizio di un futuro ancora più ricco di opportunità per il mondo del largo consumo. La tecnologia 2D apre infatti la porta a nuove frontiere per il marketing, la fidelizzazione dei clienti e la lotta alla contraffazione.

Con il progredire della tecnologia e l'aumentare della sua diffusione, nasceranno applicazioni sempre più innovative e creative che sfruttano il potenziale dei QR code per migliorare l'esperienza di consumo e la trasparenza nella filiera alimentare.

È tempo di abbracciare il cambiamento e di prepararsi a un mondo in cui la spesa sarà più trasparente, informata e coinvolgente che mai.

Leggi la dichiarazione congiunta globale (in inglese).

Scopri di più sui QR code standard GS1 sul sito GS1 Italy

A cura di Laura Perrone