Deforestazione zero: mettersi in regola non è un’impresa!

Interno 1 Live presenta la nuova stagione di podcast di GS1 Italy.

Questo primo episodio è dedicato al nuovo regolamento contro la deforestazione, EU Regulation on Deforestation-free Products (EUDR), che stabilisce i criteri di due diligence da seguire per garantire la sostenibilità socio-ambientale delle materie prime critiche come bovini (carni e latticini ma anche pellame), cacao, caffè, palma da olio, soia, gomma e legno – oltre ai prodotti che li contengono o ne siano derivati. Insieme a Vanessa Giulieri, senior project manager di GS1 Italy e l'avvocato Stefano Bonacina di Eujus, cerchiamo di capire cosa sono chiamate a fare le aziende e come GS1 Italy può affiancarle in questa transizione green. Scopriremo come Verified by GS1 consente di verificare l'identità di un prodotto interrogando il registro mondiale GS1 e come questo può essere il luogo giusto per inserire anche le informazioni contenute nel regolamento europeo sulla deforestazione.