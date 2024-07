02. Il valore della digitalizzazione per la sostenibilità

L'importanza della qualità dei dati e dell'adozione di standard per rendicontare le emissioni di CO2 nelle aziende del largo consumo, sottolineando il ruolo cruciale dello Scope 3 nella sostenibilità

C’è un aspetto specifico legato all’adozione di nuovi standard GS1 sul quale Mirko Repetto, business development manager di GS1 Italy Servizi,

intervenendo nel corso del convegno "Lepre o tartaruga? Il paradosso del B2b italiano",, ha proposto un’interessante riflessione. «La parola chiave è Scope 3», ha dichiarato, con un chiaro riferimento alla misurazione di tutte le emissioni indirette di CO 2 che si verificano nella catena del valore di un'azienda, incluse quelle generate dai fornitori, dalla logistica, dall'uso dei prodotti venduti e dallo smaltimento dei rifiuti.

In GS1 Italy sono attivi «diversi gruppi di lavoro sugli standard e sui processi. Proprio da questi gruppi di lavoro - spiega Repetto - spesso emergono aree potenzialmente critiche e da efficientare. Una di queste è rappresentata dal quadro normativo che obbligherà le aziende a rendicontare il proprio impatto climatico in termini di emissioni di CO 2 ».

Nel settore del largo consumo, prosegue Repetto, un’azienda genera il 90% delle sue emissioni tramite i rapporti con i propri fornitori.

Dai nuovi obblighi deriverà uno scambio dati importante, che non potrà certo avvenire con soluzioni proprietarie o con set di dati incoerenti tra loro.

«Questo è il classico terreno in cui GS1 Italy spesso interviene, definendo regole standard, set di dati standard, formati standard e anche soluzioni di sistema sia per chi deve calcolare, rendicontare, ripartire e condividere le emissioni di CO 2 , sia per chi deve ricevere questi dati».

Uno dei primi progetti ai quali ha lavorato GS1 Italy Servizi è per l’appunto la creazione di una piattaforma che permetterà a tutte le aziende del settore del largo consumo, indipendentemente dalla loro dimensione, di calcolare, condividere e ricevere i dati di Scope 3.

Perché tutto questo possa avvenire, sottolinea Repetto, il prerequisito è poter disporre di dati di qualità.

«È un principio fondamentale, che si applica lungo tutto il processo, a partire dall’anagrafica prodotti e passando attraverso tutti i processi di digitalizzazione, inclusi quelli logistici.

Se un Despatch Advice (l’avviso di spedizione negli scambi in EDI, ndr) - cita ad esempio - non corrisponde alla composizione della merce fisica, non si può andare oltre».

Certo, c’è ancora molta formazione da fare, soprattutto con le imprese medio-piccole che devono essere accompagnate e formate sul tema della rendicontazione dell’impronta ambientale aziendale e dello Scope 3.

In GS1 Italy «ci siamo posti l’obiettivo di definire il set minimo di informazioni da condividere per permettere la rendicontazione ambientale. Stiamo applicando, e applicheremo sempre di più, controlli e algoritmi per garantire la qualità del dato e soprattutto per garantire congruità tra i criteri di misurazione dei fornitori lungo tutta la catena del valore».

A cura di Maria Teresa della Mura