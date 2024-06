Potenzia il tuo business: strategie di digital export e standard globali per le PMI

Alibaba organizza, il 9 luglio 2024, un webinar gratuito per consentire alle aziende l’acquisizione delle conoscenze necessarie per affrontare le sfide del commercio internazionale e crescere.

L'agenda dell'evento è ricca di contenuti e vedrà la partecipazione di Vanessa Giulieri, senior project manager, e Vittorio Giordano, industry engagement specialist, di GS1 Italy che presenteranno l’importanza dello standard GS1 EAN/GTIN per vendere online e come Verified by GS1 e il GS1 Global Registry supportano la protezione del brand.

Per scoprire l’agenda e iscriverti visita il sito dedicato all’evento.