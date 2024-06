Consumo fuori casa: innovazione alimentare per nuovi stili di vita. L’evoluzione dei segmenti di mercato

Il 2 luglio 2024, dalle 10:00 alle 11:00 si terrà il convegno online “Consumo fuori casa: innovazione alimentare per nuovi stili di vita. L’evoluzione dei segmenti di mercato”.



Samanta Correale, business intelligence senior manager di GS1 Italy, racconterà i più attuali fenomeni di consumo alimentare in regime particolare attraverso le evidenze emerse dall’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, nel corso del primo evento formativo di Lab Academy SANA Food, l'organismo di BolognaFiere che, con il patrocinio di AITA, si rivolge agli operatori dell'industria alimentare con l'obiettivo di comprendere i comportamenti del consumatore anche in un'ottica di sviluppo di nuovi prodotti.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita la pagina dell’evento.