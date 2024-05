Un nuovo design dell’esperienza per il self-checkout

Dalla collaborazione tra ECR Retail Loss Group e la University of Arts di Londra alcune visioni progettuali per migliorare il mondo delle casse automatiche

Il self-checkout è ormai una realtà diffusa nel mondo retail e si stima che per diverse insegne della Distribuzione, così come del settore moda e casa, arriverà a rappresentare oltre il 50% di tutte le transazioni. Un aumento dei flussi che porta inevitabilmente con sé la necessità di migliorare l’esperienza alle casse automatiche, nell’ottica di ridurre perdite per il venditore e senso di frustrazione per l’acquirente, legato primariamente a difficoltà e lentezza dei processi.

Proprio da questa prospettiva è partita la nuova collaborazione tra ECR Retail Loss Group, Design Against Crime (DAC) e la Central Saint Martins - University of Arts di Londra. Una sinergia di competenze che ha portato, tra febbraio e giugno 2023, gli studenti del corso Product and Industrial (BAPID) a ideare nuove possibili frontiere per il mondo del self-checkout. Parliamo di visioni progettuali il cui design è incentrato da un lato sul rispondere meglio alle esigenze dei clienti, dall’altro sul tema della sicurezza, anche nell’ottica di semplificare il lavoro dei collaboratori.

Vediamo alcune delle soluzioni ipotizzate:, Una prima idea, chiamata MyCheckout , risponde all’importante sfida del rendere l’esperienza d’acquisto più fluida e rapida attraverso una personalizzazione automatizzata . Come? Salvando attraverso apposita app le preferenze del cliente in ambito di pagamento, interfaccia e non solo sulla sua carta fedeltà. Scansionando quest’ultima alle casse automatiche, gli si evita così la lunga e fastidiosa navigazione nei menù digitali per selezionare ripetutamente le stesse opzioni.

Spazio, invece, alla gamification nella proposta Checkout Avatar, che trasforma la routine della sorveglianza in un incarico più coinvolgente, facile e privo di discriminazioni. In questo caso la realtà aumentata, attraverso un'interfaccia accattivante, trasforma i volti dei clienti mascherandoli, ad esempio da animale o da alieno, così da preservare la loro privacy. Una soluzione che mitiga, al contempo, quei pregiudizi culturali inconsci che porterebbero portare il sorvegliante a concentrare maggiormente l'attenzione su un soggetto o sull'altro senza ragione oggettiva.

Da ultima, non per ingegno, la proposta denominata Fast & Less Furious, che sposa l'automazione al miglioramento dell'interazione umana. Il suo design integra infatti un sistema di codici a barre volti a semplificare quegli interventi che normalmente rallentano il self-checkout, come la verifica dell'età o i controlli dell'identità. Invece di navigare attraverso più schermi, in questo caso, un membro dello staff può semplicemente scansionare il codice a barre mentre interagisce faccia a faccia con il cliente, trasformando il momento di interruzione e rallentamento in un'opportunità di relazione ed incontro.

In sintesi, queste proposte di design sostengono un approccio incentrato sulla persona che bilancia l'innovazione tecnologica con il potere dell'interazione umana e dell'accessibilità per creare un ambiente di vendita al dettaglio più coinvolgente, efficiente e inclusivo. Evidenziano inoltre il potenziale della gamification e della personalizzazione nel favorire la fidelizzazione e migliorare l'esperienza di acquisto, sottolineando al contempo la praticità dell'utilizzo delle tecnologie esistenti per implementare soluzioni convenienti.

Consulta il report “Rehumanasing the self-checkout experience” completo di tutte le soluzioni progettate - sul sito di ECR Retails Loss

A cura di Chiara Bertoletti