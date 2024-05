La tracciabilità nell'era della fabbrica flessibile

Come ottenere la tracciabilità perfetta dei prodotti lungo la supply chain? Ne parlerà Emanuela Casalini, senior standard specialist di GS1 Italy, nel corso dell’evento “La tracciabilità nell'era della fabbrica flessibile: come applicare gli standard nei processi digitali della supply chain” organizzato da Alfacod in collaborazione con Omron e GS1 Italy, dove spiegherà l'importanza dell’utilizzo degli standard - ovvero il linguaggio condiviso globale, capace di garantire l'interoperabilità tra tutti gli attori della filiera - per agevolare lo scambio di informazioni ed evitare i rischi economici da errori di codifica.

L’evento, che si terrà in presenza il 23 maggio dalle 10:00 alle 14:00, è gratuito previa registrazione online.

Scopri maggiori informazioni e il form di iscrizione sul sito di Alfacod.