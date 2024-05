Sostenibilità in movimento Il sistema italiano dei trasporti tra resilienza, decarbonizzazione e intermodalità

GS1 Italy torna a dare il suo contributo al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato e promosso dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). L’edizione 2024 si svolgerà dal 7 al 23 maggio 2024 con 17 tappe in altrettante città, una per ognuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

In questa occasione Valeria Franchella, ECR project manager di GS1 Italy, e Federico Mittersteiner, operation manager di GS1 Italy Servizi, presenteranno Ecogentra, il nuovo tool di GS1 Italy Servizi nato per facilitare la rendicontazione delle emissioni di CO 2 da parte delle aziende italiane, e delle PMI in particolare, nel corso del convegno di ASviS “Sostenibilità in movimento. Il sistema italiano dei trasporti tra resilienza, decarbonizzazione e intermodalità”, in programma martedì 14 maggio alle 15:00, in presenza presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma e in diretta streaming.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visita il sito dell'evento.