02. L’analisi per canali di vendita e categorie merceologiche

A livello di canale di vendita, le tendenze di sell-out, condizionate da un effetto inflattivo per il 2023 sostanzialmente allineato tra le diverse tipologie distributive, mostrano una dinamicità più contenuta dell’Ipermercato e un comportamento omogeneo tra i supermercati.

Figura 6 – Variazione della percentuale delle vendite in valore su anno precedente, in ipermercati e supermercatiFonte: Circana Liquid Data™. Ipermercati + Supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

In aggiunta, osservando l’indicatore di disponibilità di prodotto a scaffale, la lettura per canali evidenzia come nel 2023 tutti i canali hanno visto diminuire la % di out-of-stock tra 0,2 (ipermercati e supermercati grandi) e 0,3 punti percentuali (supermercati di vicinato).

Figura 7 - Variazione della percentuale dell’out-of-stock su anno precedente, in ipermercati e supermercatiFonte: % Out Of Stock. “Barometro GS1 Italy – Circana” Dati giornalieri di Ipermercati e Supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

In particolare per gli ipermercati questo risultato, che si pone ben al di sotto della media degli anni precedenti la pandemia (tra il 2017 e il 2019 il KPI medio era 4,3%), conferma come la tendenza al controllo dello stock e al mantenimento di alti tassi di on-shelf-availability sulle superfici più grandi sia stato oggetto di attenzione positiva e di risultati concreti.

Situazione analoga per i supermercati di prossimità che vedono consolidare un miglioramento a scaffale anche rispetto al periodo pre-pandemico, mentre nei supermercati grandi/integrati l’indicatore sembra al contrario aver raggiunto un livello fisiologico con un’incidenza che risulta essere in linea con il benchmark storico.

Entrando nella lettura per merceologia, nel 2023 tutti i reparti del largo consumo hanno evidenziato la medesima dinamica con un miglioramento del tasso di out-of-stock rispetto all’anno precedente. Il rientro dei fenomeni esogeni descritti in precedenza ha influito in particolare sulle performance del reparto delle bevande che segna una riduzione di 0,5 punti, mentre fresco e freddo registrano una diminuzione di 0,4 punti.

Anche gli altri reparti hanno migliorato marginalmente la loro performance di on-shelf-availability di un intervallo compreso tra 0,2 e 0,3 punti.

Figura 8 – Variazione della percentuale di out-of-stock per categoria merceologicaFonte: % Out Of Stock. “Barometro GS1 Italy – Circana”. Dati giornalieri di Ipermercati e Supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

Continua a leggere il dossier, vai al capitolo 03. L’impatto economico