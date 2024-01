Retail Non Food. La ripresa del negozio fisico in un universo di servizi omnicanale

L’8 febbraio 2024, dalle 15.00 alle 18.00, torna Retail Non Food l’appuntamento annuale dedicato allo studio e alla comprensione del settore non alimentare organizzato da Retail Institute

In un contesto economico in continuo cambiamento, verranno analizzate le nuove sfide che il comparto del non food si prepara ad affrontare.

Parteciperà alla giornata anche Samanta Correale, business intelligence senior manager di GS1 Italy che presenterà le evidenze relative ai trend di comportamento del consumatore dell’ultimo Osservatorio Non Food di GS1 Italy.

Per scoprire l’agenda della giornata e per iscrizioni visita il sito dell’evento.