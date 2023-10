+4,3%

la crescita nel 2022 del mercato complessivo dei prodotti non alimentari stimato nell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy

Anche nel medio periodo (2018-2022), la tendenza risulta particolarmente positiva (+6,0%), grazie agli andamenti registrati nell’ultimo biennio, in uscita dalle problematiche pandemiche. Nell’analisi del valore dei mercati stimati nell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, la maggior parte dei comparti mostra un trend in aumento rispetto al 2021, anche a doppia cifra (ad esempio per i prodotti di automedicazione). Fanno eccezione casalinghi, giocattoli, elettronica di consumo e edutainment, settori che hanno rallentato dopo la notevole ripresa post-pandemica registrata a fine 2021.

Da diversi anni, i primi quattro settori in termini di giro d’affari (nell’ordine: elettronica di consumo, abbigliamento e calzature, mobili e arredamento e bricolage) sono gli unici a superare i 10 miliardi di euro di fatturato ciascuno, con i primi due che superano i 20 miliardi. Nel complesso, anche nel 2022 questi quattro settori rappresentano il 70% del valore totale del mercato monitorato dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy.

L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy nasce nel 2002 e rappresenta uno studio annuale per conoscere il mondo del Non Food, analizzandone i consumi, i canali di vendita, le tendenze, il consumatore tipo, tra innovazioni, tecnologiche e trasformazioni del mercato. Visita il sito dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy per saperne di più e per scaricare lo speciale “Non Food: le 10 tendenze, edizione 2023”.