“In bocca al lupo al mio instancabile partner in crime”

“Una frase per descrivere Massimo Bolchini? Scelgo questa: ci ha motivato a non fermarci” dice Bruno Aceto

Partner in crime. Quando abbiamo chiesto al nostro ceo, Bruno Aceto, di raccontarci cosa ha rappresentato per lui e per GS1 Italy Massimo Bolchini – lo standard development director di GS1 Italy, che a fine mese andrà in pensione – ci ha colpito questa splendida definizione.

Anche se ci ha confidato che entrò in azienda con alcuni dubbi, in 25 anni di GS1 Italy Massimo Bolchini ha incarnato il cambiamento. Il movimento. Tutti i progetti che hanno consentito all’azienda di progredire, di evolversi, di stare al passo con i tempi e anzi spesso di anticiparli, hanno avuto alle spalle la spinta e la motivazione di Massimo. Se oggi esistono i servizi di GS1 Italy, per dirne una fra le tante, lo dobbiamo a lui. Un’attitudine imprenditoriale preziosa, pragmatica e dinamica, che ha sempre mirato al risultato: qualsiasi cosa serva a GS1 Italy per avere successo, facciamola.

GS1 Italy si è nutrita della sua curiosità, della sua disponibilità, della sua voglia di esplorare nuovi mondi, di non accontentarsi mai e di essere sempre pronto a cogliere le sfide. Un professionista di frontiera, aperto all’innovazione, che con il suo esempio ha motivato colleghi e collaboratori. Davvero, per tutti noi, un “instancabile partner in crime” dell’innovazione.

Quello di Massimo è stato un lavoro talmente grande, talmente importante, che da qui in avanti sarà ripartito su tre persone diverse: basta questo, dopotutto, a spiegare la portata del suo contributo.

Anche lui, proprio come il codice a barre, è pronto adesso a trasformare il proprio futuro e a entrare in una nuova dimensione. Siamo sicuri che continuerà a essere un punto di riferimento, perché questa è la sua natura.

Da tutti noi, un enorme ringraziamento, un grande abbraccio collettivo e l’augurio di godersi appieno le cose che lo rendono felice.

Grazie Massimo!

Da tutto il team GS1 Italy e GS1 Italy Servizi.

A cura di Francesco Fracassi