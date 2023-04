Digitalize or die? Tracciabilità, interoperabilità e sostenibilità per la modernizzazione delle costruzioni - Streaming

Nei prossimi dieci anni il settore delle costruzioni sarà attraversato da un radicale processo di modernizzazione. I driver che guidano il cambiamento sono chiari: sostenibilità e digitalizzazione. Più che in altri settori economici, dato il ritardo da cui si parte, il processo di digitalizzazione sarà in grado di ridisegnare i comportamenti della filiera, i modelli di offerta, i livelli di produttività, i rapporti con la domanda, oltre a consentire nuovi obiettivi qualitativi in termini di sicurezza e sostenibilità.

Per scoprire a che punto siamo, capire che cosa si sta facendo e cosa si può fare, GS1 Italy con CRESME hanno coinvolto i principali rappresentanti del mondo delle imprese di costruzione, dell’Industria, della Distribuzione, della progettazione e della tecnologia a discutere e a presentare lo stato dell’arte nel convegno “Digitalize or die? Tracciabilità, interoperabilità e sostenibilità per la modernizzazione delle costruzioni” giovedì 13 aprile 2023 dalle ore 09:00 alle 13:15.

L'evento, gratuito online, approfondirà i risultati emersi nella ricerca “La digitalizzazione nel settore delle costruzioni: scenari e potenzialità del mercato” realizzata da GS1 Italy in collaborazione con CRESME.

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

