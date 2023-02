3,5%

il tasso di out-of-stock a dicembre 2022

Secondo il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione di GS1 Italy in ambito ECR condotta da Iri, che ogni mese tiene sotto controllo gli indici delle rotture di stock e delle vendite perse nei diversi canali e nei diversi reparti del largo consumo, a dicembre 2022 il tasso di out-of-stock è al 3,5%, stabile rispetto al mese di novembre ma in aumento (+0,3 punti) rispetto allo stesso mese del 2021. Sale al 5,2 la percentuale di vendite perse, con un +0,4 punti su novembre, confermando in tutti i reparti l'andamento negativo per l'intero 2022 (vendite perse al 5,1% in aumento di +0,4 rispetto al 2021).

A dicembre l'OOS ha visto aumenti generalizzati in ogni reparto, escluso il pet care in calo di 0,2 punti, insufficiente a sovvertire il dato consuntivo annuale: out-of-stock al 3,7% in aumento di 0,2 punti rispetto alla media totale del 2021, tendenza confermata in ogni reparto con la punta di +0,4 delle bevande. Se distinguiamo la percentuale di OOS in condizioni regolari rispetto a quelle promozionali emergono condizioni molto diverse. In condizioni normali l'out-of-stock sale al 4,1% con punte dell'11,4% per l'ortofrutta e del 5,4% per il fresco, mentre in promozione la probabilità di trovare un prodotto fuori stock scende allo 0,3% (cura persona), con comportamenti molto simili tra i reparti, ad eccezione dell'ortofrutta (2,5%).

A dicembre 2022 tutti i reparti hanno registrato aumenti sul mese precedente (ma anche rispetto al dicembre 2021) per vendite perse in tutti i canali: da +0,3 della drogheria alimentare al +1,3 dell'ortofrutta e delle bevande. Negli ipermercati e supermercati grandi le vendite perse sono state al 5,3% (+0,7 rispetto a dicembre 2021), mentre i supermercati piccoli si attestano al 5% (+0,6). Sul consuntivo totale del 2022 aumenti generalizzati in tutti canali nelle vendite perse rispetto al 2021: ipermercati al 5% (+0,2 sul 2021), supermercati grandi al 5,2% (+0,4) e supermercati piccoli al 4,7% (+0,3).

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.