I top prodotti non food

L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy individua i prodotti non alimentari più presenti nei carrelli degli italiani

Dall’abbigliamento ai giocattoli, dal beauty ai mobili, dall’elettronica alla cancelleria: cosa c’è (di nuovo) nel carrello della spesa non alimentare degli italiani?

In alcuni casi si tratta di prodotti già ampiamente diffusi ma che sono oggetto di un “revival” (spesso grazie agli incentivi all’acquisto). In altri casi si tratta di beni che incontrano l’interesse dei consumatori perché permettono di rendere l’ambiente domestico più confortevole e funzionale alle nuove esigenze (come lo smart working). E poi ci sono i prodotti di nicchia, che contano sull’effetto-moda o sulla passione di chi li acquista.

A fotografare lo shopping non alimentare degli italiani è l’edizione 2022 dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, che, sulla base dei trend di vendita annui, ha individuato i prodotti-fenomeno in ognuno dei 13 comparti merceologici monitorati.

Abbigliamento e calzature : sneaker, abbigliamento sport-glam.

: sneaker, abbigliamento sport-glam. Elettronica di consumo : altoparlanti, dispositivi indossabili, webcam, device per il gaming, frigoriferi, wine cabinet, tv e accessori (staffe), macchine per caffè, friggitrici, aspirapolvere, ferri da stiro, misuratori di pressione, tagliacapelli.

: altoparlanti, dispositivi indossabili, webcam, device per il gaming, frigoriferi, wine cabinet, tv e accessori (staffe), macchine per caffè, friggitrici, aspirapolvere, ferri da stiro, misuratori di pressione, tagliacapelli. Mobili e arredamento : cucine, home office (sedie girevoli, scrivanie, ecc.), arredi per esterni.

: cucine, home office (sedie girevoli, scrivanie, ecc.), arredi per esterni. Bricolage : accessori per il giardinaggio (utensili per la manutenzione del verde, tagliaerba elettrici e a batteria, attrezzature, sistemi di irrigazione, terricci, sistemi di irrigazione, prodotti per la cura e il nutrimento delle piante, vasi e fioriere).

: accessori per il giardinaggio (utensili per la manutenzione del verde, tagliaerba elettrici e a batteria, attrezzature, sistemi di irrigazione, terricci, sistemi di irrigazione, prodotti per la cura e il nutrimento delle piante, vasi e fioriere). Articoli per lo sport : calzature per l’outdoor, attrezzature sportive entry level, athleisure (felpe, ecc.).

: calzature per l’outdoor, attrezzature sportive entry level, athleisure (felpe, ecc.). Prodotti di profumeria : creme contorno occhi, solari, prodotti per il make-up.

: creme contorno occhi, solari, prodotti per il make-up. Casalinghi : utensili per la preparazione del cibo.

: utensili per la preparazione del cibo. Prodotti di automedicazione : integratori nutraceutici

: integratori nutraceutici Edutainment : console per videogaming di nuova generazione, monitor 4K Ultra HD, abbonamenti a piattaforme streaming musicali.

: console per videogaming di nuova generazione, monitor 4K Ultra HD, abbonamenti a piattaforme streaming musicali. Prodotti di ottica : occhiali da vista di fascia premium.

: occhiali da vista di fascia premium. Tessile casa : proposte creative.

: proposte creative. Cancelleria : kit per smart working, prodotti per dipingere (tele, colori e carte).

: kit per smart working, prodotti per dipingere (tele, colori e carte). Giocattoli: costruzioni, giochi in scatola e carte da gioco.