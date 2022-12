Ecodesign, impronta ambientale, CSRD e greenwashing: cosa cambia per le imprese e per i consumatori alla luce delle recentissime evoluzioni normative

Il convegno, organizzato da GEO – Green Economy Observatory del centro GREEN dell’Università Bocconi e dal Laboratorio SuM – Sustainability Management della Scuola Sant’Anna di Pisa, si focalizzerà su alcuni temi chiave per la transizione ecologica nel nostro paese e nella UE, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla competitività “sostenibile” delle aziende, alla progettazione dei prodotti green e alle strategie di marketing e di comunicazione in grado di evitare il rischio del greenwashing. Nello specifico, il convegno illustrerà alcune delle più interessanti novità che si sono delineate nello scenario delle strategie di management delle imprese, quali ad esempio:

Le frontiere della legislazione UE (Regolamento CE sull’Ecodesign dei prodotti, regolamentazione dei green claims, etc.).

L’applicazione dell’environmental footprint della UE.

Le evoluzioni più recenti nell’applicazione dello schema Made Green in Italy.

Gli studi sulle preferenze dei consumatori e sulle tecnologie digitali per una comunicazione “green” efficace.

GS1 sarà presente con due interventi. Il primo di Francesca Poggiali - chief public policy officer Europa di GS1 Europe – che parlerà dell'iniziativa del DPP e del ruolo degli standard.

In un secondo momento Silvia Scalia – ECR & training director di GS1 Italy – racconterà delle iniziative di GS1 Italy in ambito sostenibilità, in particolare, presenterà il progetto Barcode 4 Environment.

L’evento si terrà il 13 dicembre 2022 dalle 10:00 alle 16:30

presso l’Università Bocconi, aula n.07 (piazza Sraffa 13)

L’evento è gratuito previa iscrizione sul sito.